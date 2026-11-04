4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

त्योहार की रौनक में ट्रैफिक का अड़ंगा नहीं, बाजारों में लागू होगा नो व्हीकल जोन

खंडवा. दीपावली पर्व पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 6 से 8 नवंबर तक तीन दिनों के लिए प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में नो व्हीकल जोन लागू रहेगा। इसके तहत सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रेलवे तिराहा, केवलराम, बॉम्बे बाजार, घंटाघर और नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकतानुसार तीन और चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, पुराना बस स्टैंड 8 नवंबर तक बंद रहेगा। इस दौरान इंदौर, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर की ओर जाने वाली बसों का संचालन श्रीदादाजी नए बस स्टैंड से किया जाएगा। इसके अलावा शहर के पांच प्रमुख नाकों से भारी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। इधर मंगलवार को ही बाजार में भीड़ होने पर नगर निगम तिराहा और केवलराम चौराहे पर स्टापर लगाकर चार पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Updated: 4 Nov 2026, 12:15 PM IST

नगर निगम तिराहे से मंगलवार दोपहर से ही चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक।

- 6 से 8 नवंबर तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

- 8 नवंबर तक पुराना बस स्टैंड बंद, दादाजी बस स्टैंड से चलेंगी बसें, पांच नाकों पर भारी वाहनों की नो एंट्री

प्रमुख बाजारों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

रेलवे तिराहा, केवलराम, बॉम्बे बाजार, घंटाघर और नगर निगम क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बनाया गया है। इसके अलावा घंटाघर से सराफा गली होते हुए पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक और रेलवे स्टेशन के सामने से दूध गली, केवलराम और फूलगली तक तीन और चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बाजारों में भीड़ का दबाव अधिक बढ़ने पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को प्रवेश की अनुमति रहेगी।

चार स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था

बाजारों में आने वाले लोगों के वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग निर्धारित की गई है। चार पहिया वाहनों के लिए गांधी भवन पार्किंग, दोपहिया वाहनों के लिए दधीच पार्क तथा दो और चार पहिया वाहनों के लिए पुरानी अनाज मंडी में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। लोगों से निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की अपील की गई है।

पांच नाकों से भारी वाहनों की नो एंट्री

शहर में बायपास मार्ग नहीं होने के कारण भारी वाहन भी शहर के बीच से होकर गुजरते हैं। दीपावली पर बाजारों में यातायात का दबाव कम करने के लिए इंदौर नाका, हरसूद नाका, पंधाना नाका, रामनगर नाका और नागचून नाका से सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

बसों का संचालन नए बस स्टैंड से

पुराना बस स्टैंड 4 से 8 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। इस अवधि में सभी बसें श्रीदादाजी नए बस स्टैंड से संचालित होंगी। बुरहानपुर जाने वाली बसें भी नए बस स्टैंड से ही मिलेंगी। यातायात पुलिस ने लोगों से मुख्य बाजार में खरीदारी के लिए आते समय जहां तक संभव हो दोपहिया वाहनों का उपयोग करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने की अपील की है।




खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 12:15 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / त्योहार की रौनक में ट्रैफिक का अड़ंगा नहीं, बाजारों में लागू होगा नो व्हीकल जोन

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

सफेद सोने के बीच हरे नशे की खेती, 29.57 लाख का गांजा जब्त

खेतों से जब्त गांजे के साथ जावर थाने की टीम।
खंडवा

सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में बदलेगा पार्किंग का प्लान, अब 150 नहीं 750 गाड़ियों की होगी पार्किंग

Simhastha 2028
खंडवा

पॉलिटिक्स : लॉटरी से मिली थी कुर्सी…अब ढाई साल बाद जिपं अध्यक्ष की कुर्सी बचाने जुटाना होगा बहुमत

Politics
खंडवा

जिंदा हूं मैं…! खंडवा में कागजों में मृत घोषित दिव्यांग वृद्धा पहुंची जनसुनवाई, बोलीं- साहब मुझे जिंदा कर दीजिए

public hearing
खंडवा

सुरक्षा पर खतरा… अधूरी सुरंग से सरपट निकल रहे वाहन, इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर हादसे का अंदेशा

Indore Ichhapur Highway
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.