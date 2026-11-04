त्योहार की रौनक में ट्रैफिक का अड़ंगा नहीं, बाजारों में लागू होगा नो व्हीकल जोन

खंडवा. दीपावली पर्व पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 6 से 8 नवंबर तक तीन दिनों के लिए प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में नो व्हीकल जोन लागू रहेगा। इसके तहत सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रेलवे तिराहा, केवलराम, बॉम्बे बाजार, घंटाघर और नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकतानुसार तीन और चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, पुराना बस स्टैंड 8 नवंबर तक बंद रहेगा। इस दौरान इंदौर, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर की ओर जाने वाली बसों का संचालन श्रीदादाजी नए बस स्टैंड से किया जाएगा। इसके अलावा शहर के पांच प्रमुख नाकों से भारी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। इधर मंगलवार को ही बाजार में भीड़ होने पर नगर निगम तिराहा और केवलराम चौराहे पर स्टापर लगाकर चार पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई।

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