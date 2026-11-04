सफेद सोने के बीच हरे नशे की खेती, 29.57 लाख का गांजा जब्त

जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को जावर पुलिस को सूचना मिली की ग्राम डेबरी फाल्या कैसून में जंगल के बीच दो किसान गांजे की खेती कर रहे हैं। एक किसान ने कपास के बीच, दूसरे ने कपास और तुवर की फसल के बीच गांजे के पौधे लगा रखे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी जावर निरीक्षक सुलोचना गहलोद ने एसआइ राजेंद्र राठौड़, एएसआइ रंजीत सिंह राजपूत,प्रधान आरक्षक मुन्ना बर्डे, प्रकाश और आरक्षक सुरेश चौहान सहित अन्य के साथ बताए गए दोनों स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया।