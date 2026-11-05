दिवाली-छठ पर रेलवे ने बढ़ाई 36 स्पेशल ट्रेनों की अवधि

खंडवा. दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 36 विशेष ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे त्योहारों पर अपने घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर, बनारस, मऊ और दानापुर सहित विभिन्न शहरों के लिए संचालित विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं।

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