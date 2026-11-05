भरोसे का बाजार… 85 साल पुराना बर्तन बाजार, नए दौर में फिर लौटा पीतल का सुनहरा दौर

वर्ष 1941-42 में बर्तन बाजार की शुरुआत महज एक दुकान से हुई थी। हरदा जिले से आए बट्टूलाल वर्मा ने यहां ओटले पर बर्तन दुकान लगाना आरंभ किया था। इसके साथ ही अन्य दुकानदार भी यहां दुकान लगाने लगे। समय बदलता गया और आज बर्तन बाजार पुरानी दुकानों के साथ भव्य शोरूम में भी बदल चुका है। घंटाघर बर्तन बाजार में करीब 12 दुकानें है, शहर में कुल 15 बर्तन की दुकानों के साथ क्रॉकरी, कुकवेयर, होम अप्लायंस की भी दुकानें खुल चुकी है। हालांकि घंटाघर बर्तन बाजार पर आज भी लोगों को भरोसा है। धनतेरस के लिए बाजार भी सज चुका है।