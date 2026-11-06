धनतेरस… बुधादित्य योग, अमृत योग के साथ हस्त नक्षत्र के अद्भुत संयोग में होगी शुभ खरीदी, जानिए खरीदी के मुहूर्त

खंडवा. दीपावली पूजन के लिए मां लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदती बालिकाएं।
दीपावली पर्व की शुरुआत शुक्रवार को धनतेरस के साथ हो रही है। इस बार धन त्रयोदशी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें की गई खरीदी का कई गुणा फल प्राप्त होगा। मां शीतला संस्कृत पाठशाला गुरुकुल के आचार्य अंकित मार्कण्डेय ने बताया कि आज बुधादित्य योग, अमृत योग के साथ हस्त नक्षत्र,का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस योग में की गई खरीदी शुभ रहेगी। धनतेरस के लिए बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है।
अकेले ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की खरीदी धनतेरस पर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। धनतेरस के लिए ट्रैक्टर, कार सहित अन्य चार पहिया वाहनों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा नए ग्राहकों भी आने की उम्मीद है। धनतेरस पर सर्वाधिक बिक्री बर्तन बाजार में होती है। बर्तन व्यवसायियों द्वारा भी धनतेरस को लेकर खासा उत्साह है। पारंपरिक बर्तनों के अलावा भी डिजायनर बर्तन, पीतल के बर्तन और दीपक सहित रसोई में उपयोग होने वाले सभी सामान की दुकाने सज चुकी है।
सराफा बाजार में भी धनतेरस को लेकर व्यापारियों में उत्साह है। धनतेरस पर सोना खरीदने का अलग ही महत्व है। सराफा चांदी और सोने के लक्ष्मी जी के सिक्कों और खरे सोने की डिमांड है। हालांकि पुष्य नक्षत्र पर गिरे सोने के भाव एक बार फिर बढ़ गए है, लेकिन लोगों का इसके प्रति रूझान कम नहीं हुआ है। सराफा बाजार में धनतेरस पर अच्छी खरीदी की उम्मीद व्यापारियों को है।
सराफा, ऑटोमोबाइल्स और बर्तन के बाद सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रानिक्स आयट्म की होती है। दीपावली पर रेडिमेड गारमेंट्स, वस्त्र दुकानों, किराना सहित पूजन सामग्री, मावा-मिठाई, सजावटी सामान, रंग-रोंगन की सामग्री, रंगोली सहित फुटवियर में भी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है। वहीं, धनतेरस पर पारंपरिक रूप से पूजा का सामान, महालक्ष्मी की फोटो, झाडू खरीदी की भी प्रथा है। शुक्रवार को फुटकर बाजार में भी खासी रौनक रहेगी।
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ
6 नवंबर सुबह 10.30 बजे से
त्रयोदशी तिथि समाप्त
7 नवंबर सुबह 10.47 बजे तक
स्थिर लग्न मुहूर्त
दोपहर 01.39 से 03.10 कुंभ
शाम 06.18 से शाम 08.16 वृषभ
प्रदोष काल मुहूर्त
सुबह 05.45 से 08.19
चौघडिय़ा मुहूर्त
सुबह 08.04 से 09.27 लाभ
सुबह 09.27 से 10.51 अमृत
दोपहर 12.14 से 01.37 शुभ
दोपहर 04.24 से 05.48 चर
रात्रि 09.1 से 10.38 लाभ
सोना-चांदी (आभूषण/सिक्के), गणेश-लक्ष्मीजी की प्रतिमा, पीतल या तांबे के बर्तन, नई झाड़ू तथा साबुत धनिया व मिठाई। दीपावली की संपूर्ण पूजन सामग्री।
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