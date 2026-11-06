धनतेरस… बुधादित्य योग, अमृत योग के साथ हस्त नक्षत्र के अद्भुत संयोग में होगी शुभ खरीदी, जानिए खरीदी के मुहूर्त

अकेले ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की खरीदी धनतेरस पर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। धनतेरस के लिए ट्रैक्टर, कार सहित अन्य चार पहिया वाहनों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा नए ग्राहकों भी आने की उम्मीद है। धनतेरस पर सर्वाधिक बिक्री बर्तन बाजार में होती है। बर्तन व्यवसायियों द्वारा भी धनतेरस को लेकर खासा उत्साह है। पारंपरिक बर्तनों के अलावा भी डिजायनर बर्तन, पीतल के बर्तन और दीपक सहित रसोई में उपयोग होने वाले सभी सामान की दुकाने सज चुकी है।