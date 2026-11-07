सीबीएसई बोर्ड : 16 फरवरी से 10 वीं की परीक्षा, 9 अप्रैल तक होंगे 12वीं के पेपर

कक्षा 10 वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित होगी। वहीं, 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10.30 बजे शुरू होंगी। विषय के अनुसार परीक्षा की तीन घंटे निर्धारित की गई है। खंडवा जिलेभर में 15 से 20 हजार बच्चों का पंजीयन हुआ है। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य डीआर पटेल ने बताया कि बोर्ड ने शेड्यूल घोषित कर दिया है। बच्चों की तैयारियां तेज कर दी गई बोर्ड ने कक्षा 10वीं के लिए 83 और 12वीं के लिए 121 विषयों की समय-सारणी तैयार की है। देशभर में दोनों कक्षाओं के लिए 46.30 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें 10वीं के करीब 26.5 लाख और 12वीं के करीब 19.8 लाख विद्यार्थी शामिल हैं।हैं।