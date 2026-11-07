धनतेरस पर बरसा धन… खंडवा में पहली बार 60 करोड़ का कारोबार, बाइक-कार की रिकॉर्ड बिक्री

धनतेरस पर बाजार में खरीदी के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी की प्रमुख बाजारों में पैदल चलने की भी जगह नहीं रही। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक बाजार में खासी रौनक रही। सबसे ज्यादा बूम ऑटोमोबाइल सेक्टर में रही। शो-रूम संचालकों के अनुसार 2 हजार से ज्यादा बाइक-स्कूटर उठे हैं, लगभग 25 करोड़ का व्यापार रहा। सेठी होंडा के सभी आउटलेट से 1030 बाइक-स्कूटर्स, ठक्कर हीरो से 650 प्लस, खंडवा ऑटो मोबाइल से 230 से ज्यादा बाइक-स्कूटर उठे है। इसके अलावा अन्य शोरूम सहित ईवी स्कूटर्स की भी खासी बिक्री हुई है। सिर्फ बाइक और स्कूटर्स ही 25 करोड़ के बिके हैं।