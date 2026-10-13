52 करोड़ खर्च होंगे, फिर भी सड़क पर धूल के गुबार… टेंडर देकर काम कराना भूला PWD!

खंडवा से पंधाना आने-जाने वाले वाहन चालकों ने अपना रास्ता ही बदल लिया है। पहले गड्ढों की वजह से इस रोड से लोगों ने निकलना बंद कर दिया था, अब धूल की वजह से खंडवा आने-जाने के लिए डुल्हार, टाकलीमोरी, छैगांवमाखन होते हुए खंडवा आ रहे है। रोड पर गड्ढों के कारण पूर्व में कई दुर्घटनाएं घट चुकी है। वहीं हाल ही में इस रोड की खराब स्थिति के चलते बुरहानपुर से माता प्रतिमा को छैगांवमाखन के रास्ते से ला रहे चार युवक मोखलगांव टोल पर दुर्घटना का शिकार होकर घायल है।