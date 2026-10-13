जिला अस्पताल में नहीं है झूला घर, बच्चों की देखरेख के साथ ड्यूटी करना चुनौती

खंडवा. मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को ड्यूटी के दौरान अपने छोटे बच्चों की देखरेख को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए अब तक झूला घर की व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। इसके लिए करीब 50 हजार रुपए खर्च कर एक कक्ष तैयार किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस कक्ष में डायलिसिस यूनिट संचालित हो रही है। ऐसे में झूला घर की सुविधा शुरू नहीं होने से महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल और ड्यूटी के बीच तालमेल बैठाना पड़ रहा है।

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