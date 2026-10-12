नवरात्र के पहले दिन ओंकारेश्वर में हादसा, उत्तर प्रदेश दो दोस्तों की डूबने से मौत

ओंकारेश्वर में नहाते समय डूबने की इस माह की यह पहली घटना है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी सौरभ पिता संजय (21) और अमन (21) व उनका दोस्त रोहित पिता रामगोपाल रविवार को ओंकारेश्वर पहुंचे थे। शाम 7 बजे करीब तीनों दोस्त नहाने के लिए गोमुख घाट पहुंचे। इस दौरान घाट पर अंधेरा भी था और बांध की टरबाइन से पानी छोडऩे के कारण नदी का बहाव भी तेज था। तीनों स्नान करते हुए गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। गहरने पानी में सौरभ और अमन लापता हो गए, जबकि रोहित ने हाथ छोड़ दिया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकाल लिया।