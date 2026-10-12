Khandwa Crime: विदेशी बिल्ली नहीं मिली तो घर से भागी नाबालिग, आर्मी जवान ने पहले ट्रेन फिर राजस्थान ले जाकर किया दुष्कर्म

Khandwa Minor Girl Case: मध्य प्रदेश के खंडवा से विदेशी बिल्ली दिलाने की जिद पूरी नहीं होने पर घर से निकली 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप एक आर्मी जवान पर लगे हैं। बालिका घर से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन में सवार हो गई थी। आरोप है कि ट्रेन में मिले जवान ने उसके साथ पहले ट्रेन के बाथरूम में फिर राजस्थान के गंगानगर ले जाकर होटल में उसके साथ गलत काम किया। घर लौटने के बाद बालिका ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। शिकायत पर मोघट पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी जवान की तलाश शुरू कर दी है। मामले में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होने का भी एंगल सामने आया है।