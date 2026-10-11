अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : बेटियों के हौसलों की उड़ान…बना रहीं अपनी अलग पहचान

रंजिता की जिंदगी में बदलाव एक शिविर की रसोई से शुरू हुआ। करीब पांच साल पहले वह ओंकारेश्वर में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला स्तरीय शिविर में मजदूरी करने पहुंची थी। वहां वह रसोई में रोटियां बेल रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एसएन कॉलेज के सहायक प्राध्यापक चंद्रपाल सिंह रावत से हुई। बातचीत में पता चला कि रंजिता 12 वीं में पढ़ती है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे पढ़ने की उम्मीद छोड़ चुकी है। परिवार में उसकी शादी की तैयारी भी चल रही थी। ऐसे समय में प्राध्यापक ने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया और सहयोग का भरोसा दिया। बारहवीं के बाद रंजिता ने एसएन कॉलेज में प्रवेश लिया और बीए की पढ़ाई पूरी की। उसने मेहनत और लगन से अपना लक्ष्य हासिल किया। आज वह मुंबई में रेलवे पुलिस में नौकरी कर रही है। उसकी कहानी बताती है कि सही समय पर मिला मार्गदर्शन किसी की जिंदगी बदल सकता है। आर्थिक अभावों के बीच भी शिक्षा आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकती है।