खंडवा में नवरात्र की धूम: कहीं बाल रूप में अंबे देवी, तो कहीं कालीघाट वाली काली मां के होंगे दर्शन

सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के बाद रविवार से शारदीय नवरात्र की धूम शुरू हो जाएगी। माता की स्थापना के लिए सार्वजनिक पंडाल सज चुके हैं और प्रतिमाओं का आगमन भी जारी है। मां दुर्गा इस बार कहीं अंबे देवी बाल रूप, कहीं कालीघाट में स्थापित काली माता, कहीं सौम्य रूप में झूले पर सवार होकर दर्शन देंगी। इस बार स्थाई झांकियां भी सजाई गई है जो माता के भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी।