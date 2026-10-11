शारदीय नवरात्र आज से… गज पर सवार होकर आएंगी माता रानी, मिलेगी सुख-शांति समृद्धि व उन्नति

संतोषी माता वार्ड में ज्वाला देवी मित्र मंडल द्वारा माताजी की मूर्ति का आगमन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह मंडल का सातवां वर्ष है, जब माता रानी को सांवले स्वरूप में स्थापित किया जाएगा। आगमन उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास की कॉलोनियों के रहवासी भी पहुंचे। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल दिखा। रात करीब नौ बजे आगमन उत्सव संपन्न होने के बाद देवी मूर्ति को सम्मानपूर्वक पंडाल में ले जाया गया। रविवार को घट स्थापना के साथ माता मूर्ति को विधि-विधान से विराजित किया जाएगा। मंडल द्वारा नौ दिन तक मां की आराधना के लिए गरबा उत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भक्तजन शामिल होंगे।