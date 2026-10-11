मध्य प्रदेश के इस जिले में 5 निगम आयुक्तों को आरोप पत्र जारी…468 अस्थाई कर्मचारियों को हटाने की तैयारी

नगर निगम में अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्तियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच 468 अस्थायी श्रमिकों को काम पर रखने के मामले में लोकायुक्त की जांच के बाद निगम प्रशासन ने पांच तत्कालीन आयुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किए हैं। वहीं, संबंधित कर्मचारियों को हटाने के मामले में वैधानिक प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसका खुलासा नगर निगम के द्वारा दो दिन पहले 8 अक्टूबर को लोकायुक्त कार्यालय में पेशी के दौरान प्रस्तुत किए गए जवाब में कार्रवाई के ब्योरा में हुआ है।