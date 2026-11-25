मुख्यमंत्री सुबह 9.25 बजे कोठी हेलीपैड पहुंचे, जहां से गोमुख घाट पहुंचकर नर्मदा परिक्रमा शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संतों का सानिध्य मिलना सौभाग्य की बात है। संतों के माध्यम से हमें साक्षात ईश्वर से संवाद का अवसर मिलता है। दादा गुरु के सानिध्य में मां नर्मदा की पांचवीं परिक्रमा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, साधना, सद्भाव और लोककल्याण का आध्यात्मिक मार्ग है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपराएं समाज को जोडऩे और मानव कल्याण का संदेश देती हैं। प्रदेश सरकार आध्यात्मिक परंपराओं और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा का तट एक मठ के समान है। इसकी पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं।