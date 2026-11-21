ओंकारेश्वर के बाल संत के साथ महंत गीता गिरी उर्फ शबरी मां सहित अन्य भक्त भी परिक्रमा में शामिल हुए। पांच साल की छोटी उम्र में ही अरविंद गिरी ने आध्यात्मिक जीवन की राह अपना ली है। अब वे पैदल मां नर्मदा के तटों और निर्धारित परिक्रमा मार्ग से गुजरते हुए संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा पूरी करेंगे। देवउठनी एकादशी जैसे विशेष धार्मिक पर्व पर शुरू हुई यह यात्रा श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रही।