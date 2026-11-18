कार्तिक शुक्ल अष्टमी (गोपाष्टमी) पर मंगलवार को भगवान श्री ओंकारेश्वर की मालवा यात्रा का श्रीगणेश हुआ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रांगण में राजपुरोहित पं. जगदीशचंद्र परसाई ने पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराया। इस खास मौके पर श्री गणेश पूजा, हनुमान पूजा, नंदी पूजा और चौखट पूजा की गई। इस विशेष पूजन का आयोजन मंदिर के ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह चौहान और उनकी पुत्री प्राची सिंह चौहान ने किया। प्राचीन धार्मिक मान्यता है कि बाबा ओंकार अकेले ही अगले 15 दिन तक मालवा में अपने ससुराल का भ्रमण करेंगे।