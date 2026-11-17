सोमवार दोपहर जावर उद्वहन सिंचाई योजना के ग्राम बडग़ांव माली के सरपंच राजेश पाटीदार के नेतृत्व में करीब 70-80 किसान मुख्यमंत्री से मिलने नहाल्दा स्थित कार्यक्रम स्थल के लिए निकले। नहाल्दा फाटे पर पावर ग्रिड के पास पुलिस ने इन्हें रोक लिया। किसानों ने सीएम से मिलने की मांग रखी। पुलिस ने कहा कि 5 लोगों को मिलने ले जाया जा सकता है। किसान चाहते थे कि करीब 15 लोग सीएम से मिलकर भ्रष्टाचार की पोल खोले। पुलिस के मना करने पर किसान अड़ गए। जिसके बाद पुलिस ने किसानों को पकडऩा शुरू किया। खेत और मैदान में भागे किसानों के पीछे पुलिस दौड़ी और करीब 24 लोगों को पुलिस वाहन से आशापुर चौकी ले गए। यहां सीएम के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुलिस ने सभी किसानों को वाहन से घर छुड़वा दिया।