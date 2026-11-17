नगर निगम के 16.97 करोड़ रुपए की लागत से बने नवीन भवन का सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां प्रवेश द्वार पर फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रथम तल पर पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार के बीच शिलापट का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भवन से शहर के विकास को रफ्तार मिलेगी। नगर निगम के अलग-अलग विभाग एक ही परिसर में संचालित होंगे। इससे आम नागरिकों को अपने काम के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्हें एक ही भवन में विभिन्न विभागों की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं।