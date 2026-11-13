खंडवा में 466 करोड़ की सिंचाई योजना का हाल… पाइप लाइन नहीं, पूरे सिस्टम में लीकेज, पानी आते ही फूट रही लाइन

जावर उद्वहन सिंचाई योजना में 10 नवंबर से स्कीम 3 और 4 में पानी देने का दावा विभाग द्वारा किया गया था। स्कीम 3 में दो दिन बाद 12 नवंबर को नहर शुरू की गई, लेकिन कुछ गांवों में पानी पहुंचा, बाकी गांव में किसान पानी का इंतजार करते रहे। स्कीम 4 में तो पानी शुरू भी नहीं हो पाया है। इस मामले में भारतीय किसान संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि 10 नवंबर से 80 प्रतिशत क्षेत्र में पानी देने की बात कही थी, लेकिन अब तक पानी शुरू नहीं हुआ है। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 16 नवंबर तक पानी नहीं मिला तो जावर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।