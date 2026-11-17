जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन सोमवार को नहाल्दा स्थित ग्रामीण खेल मैदान पर हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश के 100 आदिवासी युवकों और 100 आदिवासी युवतियों के लिए यह योजना बनाई जा रही है। यूपीपीएससी और एमपीपीएससी की कोचिंग को सेंटर इंदौर में बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आदिवासी युवाओं को दो साल की कोचिंग दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक युवा पर पांच लाख रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपीपीएससी की परीक्षा साल में दो बार कराने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा इससे हमारे युआवों को नौकरियों के लिए अवसर मिलेंगे।