इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और शहर काजी के बीच जमकर बहस हुई। शहर काजी का कहना था कि पहले आदेश दिखाओ, उसके बाद कार्रवाई करना। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना था कि मास्टर प्लान का रोड है और सरकारी आदेश पर काम हो रहा है। जिसके बाद माहौल गरमा गया। शहर काजी का कहना था कि मजार है इसलिए कार्रवाई कर रहे हों, रोड के मंदिरों पर भी कार्रवाई करो। शहर काजी ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। इस दौरान यहां भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते जाम की स्थिति भी बनी। तनावपूर्ण स्थिति बनते देख सीएसपी अभिनव बारंगे, कोतवाली टीआई प्रवीण आर्य, मोघट टीआई विकास खिंची, यातायात निरीक्षण देवेंद्रसिंह परिहार और भारी पुलिस बल यहां पहुंच गया।