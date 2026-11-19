किशोर कुमार समाधि स्थल के सामने छोटी आबना नदी राजस्व रिकार्ड में 154 नंबर में दर्ज है। पटवारी की गुनिया में नदी की चौढ़ाई 145-150 मीटर है। इंदौर रोड छोर में नदी के पहले कॉलोनाइजर की निजी भूमि खसरा नंबर 144/4/1/ 2 पर करीब 17 हजार स्वायर फीट भूमि है। इसमें भी कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश एरिया में नदी का जल प्रवाह बढ़ने पर पानी भरता है। कुल मिलाकर कथित अनुमति के आधार पर कॉलोनाइजर ने 50 मीटर ही नहीं बल्कि 150 मीटर एरिया में निर्माण कर लिया है। सूचना के बाद भी जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं।