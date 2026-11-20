जिले के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ सुविधाओं की तस्वीर भी बदलेगी। कहीं जर्जर भवनों को राहत मिलेगी तो कहीं बच्चों को प्रायोगिक पढ़ाई के लिए लैब और किताबों के लिए लाइब्रेरी कक्ष मिलेंगे। कुछ में अतिरिक्त कक्ष भी बनाए जाएंगे। जिले के 31 हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों पर शासन ने 51 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण एजेंसियां भी तय कर दी गई हैं। कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू होंगे।

2 min read