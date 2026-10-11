11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : बेटियां मेहनत से लिख रहीं कामयाबी की इबारत…संसाधन कम पड़े तो हौसले से बनाया रास्ता

सपनों को उड़ान भरने बड़े मैदान और सुविधाओं से भरी जिंदगी जरूरी नहीं। जरूरत होती है हौसले, मेहनत और अवसर की। बेटियां ने इस बात को सच साबित कर रही हैं। किसी ने घर के पीछे बने तबेले में वॉलीबॉल का अभ्यास कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता बनाया। तो किसी ने खेतों की पगडंडियों पर दौड़कर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। गोल्ड मेडल जैसे पदक जीते, तो किसी ने शिक्षा के सहारे जिंदगी की दिशा बदल दी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर पढ़िए ऐसी ही बालिकाओं और बेटियों की प्रेरक कहानियां।
4 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 11, 2026

international girl's day

खंडवा : अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों ने हौसले को बनाया रास्ता।

सपनों को उड़ान भरने बड़े मैदान और सुविधाओं से भरी जिंदगी जरूरी नहीं। जरूरत होती है हौसले, मेहनत और अवसर की। बेटियां ने इस बात को सच साबित कर रही हैं। किसी ने घर के पीछे बने तबेले में वॉलीबॉल का अभ्यास कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता बनाया। तो किसी ने खेतों की पगडंडियों पर दौड़कर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। गोल्ड मेडल जैसे पदक जीते, तो किसी ने शिक्षा के सहारे जिंदगी की दिशा बदल दी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर पढ़िए ऐसी ही बालिकाओं और बेटियों की प्रेरक कहानियां।

तबेले को बनाया मैदान, अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

घर के पीछे तबेला था, लेकिन श्रद्धा की नजरों में वहां सिर्फ भैंसों के रहने की जगह नहीं थी। उसे उसी जगह अपने सपनों का मैदान नजर आया। पुलिस ग्राउंड घर से 5-6 किलोमीटर दूर था। रोज वहां पहुंचकर अभ्यास करना आसान नहीं था। श्रद्धा ने दूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। घर के पीछे तबेले के खाली हिस्से को अभ्यास का मैदान बना लिया। नियमित मेहनत और लगन के साथ प्रैक्टिस कर उसने राष्ट्रीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उत्कृष्ट विद्यालय खंडवा में कक्षा 11वीं की छात्रा श्रद्धा पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे बढ़ रही है। उसकी सफलता की कहानी में एक और खास बात है। उसने छोटी बहन ऋषिका को भी अपने साथ अभ्यास के लिए प्रेरित किया। अब दोनों बहनें खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाने की राह पर हैं।

श्रद्धा का संदेश : सुविधाओं का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध संसाधनों से शुरुआत करें। मेहनत और निरंतर अभ्यास से सपनों तक पहुंचने का रास्ता बनता है।

बड़ी बहन बनी प्रेरणा, अब खेल को कॅरियर बनाने का सपना

श्रद्धा ने जब घर के पीछे तबेले के खाली हिस्से में वॉलीबॉल का अभ्यास शुरू किया, तब छोटी बहन ऋषिका ने भी उसके साथ कदम बढ़ाए। ऋषिका भी उत्कृष्ट स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है। घर के पास खेल का मैदान नहीं था। लेकिन इस कमी ने उसके इरादों को कमजोर नहीं किया। बड़ी बहन को अभ्यास करते देखकर उसने भी वॉलीबॉल के साथ नियमित अभ्यास शुरू कर दी। इसी अभ्यास ने उसे राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता तक पहुंचाया। दोनों बहनों की कहानी बताती है कि परिवार में एक व्यक्ति का हौंसला दूसरे के सपनों को भी ताकत दे सकता है। ऋषिका अब खेल को केवल शौक नहीं, बल्कि अपना कॅरियर बनाना चाहती है। उसकी नजरें आने वाले अवसरों पर हैं।

ऋषिका का संदेश : शुरुआत करने के लिए बड़े मैदान की जरूरत नहीं, मजबूत इरादे चाहिए। मैं मेहनत जारी रखकर खेल में अपना कॅरियर बनाना चाहती हूं।

दो खेलों में साधा संतुलन, मेहनत से मिली सफलता

मैदान बदलते हैं, लेकिन जीत के लिए जरूरी मेहनत नहीं। साक्षी बोरनारे ने इसे अपने अभ्यास से साबित किया है। उत्कृष्ट स्कूल में कक्षा 12 वीं की छात्रा साक्षी शालेय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंडर-19 वर्ग की विजेता टीम की सदस्य रही है। ताइक्वांडो में भी उसने अपनी प्रतिभा दिखाई और अंडर-19 संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। वह पिछले पांच वर्षों से ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रही है। प्रतिदिन दो घंटे का नियमित अभ्यास उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। पढ़ाई के साथ दो खेलों में सक्रिय रहना अनुशासन और समय प्रबंधन की मांग करता है। साक्षी ने अपनी रुचि को लगातार मेहनत से जोड़ा। उसकी उपलब्धियां बताती हैं कि लक्ष्य स्पष्ट हो और अभ्यास नियमित हो, तो एक से अधिक क्षेत्रों में भी पहचान बनाई जा सकती है।

साक्षी का संदेश : सफलता एक दिन में नहीं मिलती। रोज का अभ्यास, अनुशासन और खुद पर भरोसा ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है।

खेतों की पगडंडियों पर दौड़ी उम्मीद, राज्य स्तर तक पहुंची राधु

राधुबछिनया के पास अभ्यास के लिए आधुनिक ट्रैक और महंगे खेल संसाधन नहीं थे। उसके पास थीं खेतों की पगडंडियां और आगे बढ़ने का जज्बा। सुबह-सुबह वह खेतों के रास्तों पर दौड़कर अभ्यास करती। इसके बाद स्कूल पहुंचकर पढ़ाई करती। पंधाना के हंडियाखेड़ा निवासी सीमित संसाधनों और तमाम अभावों के बावजूद उसने अपने सपने को कमजोर नहीं पड़ने दिया। लगातार मेहनत का परिणाम रहा कि उसने राज्य स्तरीय शालेय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जगह बनाई। रनिंग और लंबी कूद में सहभागिता उसके लिए सिर्फ खेल प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी क्षमता साबित करने का अवसर भी है। राधु की कहानी उन बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो सुविधाओं की कमी के कारण अपने सपनों को छोटा कर लेती हैं। उसने दिखाया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए शुरुआत करना सबसे जरूरी है।

राधु का संदेश : संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी न बनने दें। मेहनत करते रहें, क्योंकि हर छोटी शुरुआत आपको मंजिल के करीब ले जाती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2026 12:33 pm

Published on:

11 Oct 2026 12:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : बेटियां मेहनत से लिख रहीं कामयाबी की इबारत…संसाधन कम पड़े तो हौसले से बनाया रास्ता

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शारदीय नवरात्र आज से… गज पर सवार होकर आएंगी माता रानी, मिलेगी सुख-शांति समृद्धि व उन्नति

Shardiya Navratri 2026
खंडवा

खतरे की घंटी… कम बारिश के चलते घट गया विद्युत उत्पादन, खंडवा जिले में हो रही बेतहाशा कटौती

Power Cut
खंडवा

खंडवा में नवरात्र की धूम: कहीं बाल रूप में अंबे देवी, तो कहीं कालीघाट वाली काली मां के होंगे दर्शन

Shardiya Navratri 2026
खंडवा

ट्रांसपोर्ट नगर : निगम को 20 करोड़ की बजाए अभी तक सिर्फ 7 करोड़ की आय, 81 भूखंडों के लिए नहीं आए टेंडर

transport city
खंडवा

पटवारियों की हड़ताल खत्म: खंडवा में 16 निलंबित, 42 को नोटिस; सोमवार से लौटेंगे काम पर

Swamitva Yojana
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.