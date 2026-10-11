अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : बेटियां मेहनत से लिख रहीं कामयाबी की इबारत…संसाधन कम पड़े तो हौसले से बनाया रास्ता

घर के पीछे तबेला था, लेकिन श्रद्धा की नजरों में वहां सिर्फ भैंसों के रहने की जगह नहीं थी। उसे उसी जगह अपने सपनों का मैदान नजर आया। पुलिस ग्राउंड घर से 5-6 किलोमीटर दूर था। रोज वहां पहुंचकर अभ्यास करना आसान नहीं था। श्रद्धा ने दूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। घर के पीछे तबेले के खाली हिस्से को अभ्यास का मैदान बना लिया। नियमित मेहनत और लगन के साथ प्रैक्टिस कर उसने राष्ट्रीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उत्कृष्ट विद्यालय खंडवा में कक्षा 11वीं की छात्रा श्रद्धा पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे बढ़ रही है। उसकी सफलता की कहानी में एक और खास बात है। उसने छोटी बहन ऋषिका को भी अपने साथ अभ्यास के लिए प्रेरित किया। अब दोनों बहनें खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाने की राह पर हैं।