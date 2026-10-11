खतरे की घंटी… कम बारिश के चलते घट गया विद्युत उत्पादन, खंडवा जिले में हो रही बेतहाशा कटौती

इंदिरा सागर के जलाशय को भरने वाले बरगी, तवा बांध से इस बार पानी की आवक भी कम रही। इंदिरा सागर बांध की कुल जल भराव क्षमता 262.13 मीटर है, जबकि वर्तमान में इसका लेवल 261.76 मीटर पर है। इंदिरा सागर परियोजना से पीक ऑवर्स में आठों टरबाईन चलाकर एक हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। जिसके चलते बांध से 1740 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व को देखते हुए बिजली की मांग भी बढ़ी है, जिसके कारण आज से पूरे समय आठों टरबाईन चलाए जाने की संभावना है। ओंकारेश्वर परियोजना की भी चार टरबाईन चल रही है, जिससे 948 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है।