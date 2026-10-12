खंडवा में बिजली कटौती पर टूटा सब्र का बांध, आक्रोशित किसानों ने ग्रिड पहुंचकर बंद करा दी बिजली

यहां आए दीपक तंवर सरपंच प्रतिनिधि टाकली मोरी, रोहित पटेल सुरगांव, भगवान पटेल छैगांवदेवी ने बताया कि सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली देने की बात थी, वह तो मिल नहीं रही, अब घरेलू बिजली में भी कटौती की जा रही है। गर्मी बढ़ रही है, दिनभर खेत में काम करके किसान घर पहुंच रहा है तो बिजली कटौती के कारण आराम भी नहीं कर पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नवरात्र का समय है, ऐसे में विद्युत कंपनी की मेहरबानी से पर्व भी अंधेरे में मनेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि अधिकारियों से चर्चा कर रात्रि में कटौती कम कराई जाएगी। इस मामले में कुछ लोगों को सोमवार कलेक्ट्रेट भी बुलाया गया है।