12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

खंडवा में बिजली कटौती पर टूटा सब्र का बांध, आक्रोशित किसानों ने ग्रिड पहुंचकर बंद करा दी बिजली

-एक घंटे चला प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएसपी हेडक्वाटर, विविकं एई पहुंचे, दी समझाइश -एक सप्ताह से बिगड़े है हालात, कटौती झेल रहे आज किसान पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 12, 2026

Khandwa power cuts

खंडवा. आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देते सिटी मजिस्ट्रेट।

जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के चलते ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया है। रविवार को छैगांवदेवी ग्रिड पर पहुंचे चार गांवों के किसानों ने पूरे ग्रिड को ही बंद करा दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि जब बिजली दे नहीं सकते तो ग्रिड चालू रखने की जरूरत ही क्या है। यहां पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट, डीएसपी हेडक्वाटर और विविकं एई ने ग्रामीणों को समझाइश दी। रात्रि में बिजली कटौती कम करने के आश्वासन पर ग्रामीण माने।

कई दिनों से हो रहे किसान कटौती से परेशान

छैगांवदेवी ग्रिड से टाकलीमोरी, सुरगांव और छैगांवदेवी व अन्य गांवों को बिजली सप्लाय की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से रोजाना रात में सात से आठ घंटे बिजली कटौती की जा रही है। जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का समाना करना पड़ रहा है। दिन में भी लाइट एक फेज पर ही दी जा रही है। रविवार दोपहर को आक्रोशित ग्रामीण ग्रिड पर पहुंचे और सभी दूर की बिजली बंद करा दी। घटना की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर, डीएसपी हेडक्वाटर दुर्गेश, विविकं एई एचटी लाइन महेश सोलंकी, ग्रिड के जेई धीरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे।

watch video

नया ट्रांसफार्मर तक नहीं डाला

यहां आए दीपक तंवर सरपंच प्रतिनिधि टाकली मोरी, रोहित पटेल सुरगांव, भगवान पटेल छैगांवदेवी ने बताया कि सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली देने की बात थी, वह तो मिल नहीं रही, अब घरेलू बिजली में भी कटौती की जा रही है। गर्मी बढ़ रही है, दिनभर खेत में काम करके किसान घर पहुंच रहा है तो बिजली कटौती के कारण आराम भी नहीं कर पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नवरात्र का समय है, ऐसे में विद्युत कंपनी की मेहरबानी से पर्व भी अंधेरे में मनेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि अधिकारियों से चर्चा कर रात्रि में कटौती कम कराई जाएगी। इस मामले में कुछ लोगों को सोमवार कलेक्ट्रेट भी बुलाया गया है।

अघोषित बिजली कटौती से 50 गांव परेशान

सिंगोट क्षेत्र के करीब 40-50 गांवों में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिंगोट के अध्यक्ष केदार पाटीदार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्युत वितरण केंद्र सिंगोट के कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नियमित एवं पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि कई दिनों से हो रही बार-बार कटौती के कारण पढ़ाई, पेयजल व्यवस्था, घरेलू कामकाज और किसानों के कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

कांग्रेस करेगी आंदोलन

पाटीदार ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के बिजली कटौती से ग्रामीणों में असंतोष है। उन्होंने विद्युत विभाग से तत्काल समस्या का निराकरण करने और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आमजन के साथ उग्र आंदोलन और चक्काजाम करेगी। इस अवसर पर कड़वा पटेल, सेवक पटेल, मोंटी सिंह पंवार, विनायक पटेल, प्रवीण आर्य, आरिफ खान, महेश पटेल, उज्ज्वल सातले सहित कई कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 12:19 pm

Published on:

12 Oct 2026 12:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / खंडवा में बिजली कटौती पर टूटा सब्र का बांध, आक्रोशित किसानों ने ग्रिड पहुंचकर बंद करा दी बिजली

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नवरात्र के पहले दिन ओंकारेश्वर में हादसा, उत्तर प्रदेश दो दोस्तों की डूबने से मौत

Omkareshwar Accident
खंडवा

Khandwa Crime: विदेशी बिल्ली नहीं मिली तो घर से भागी नाबालिग, आर्मी जवान ने पहले ट्रेन फिर राजस्थान ले जाकर किया दुष्कर्म

khandwa minor girl case army jawan rajasthan
खंडवा

मध्य प्रदेश के इस जिले में 5 निगम आयुक्तों को आरोप पत्र जारी…468 अस्थाई कर्मचारियों को हटाने की तैयारी

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : बेटियों के हौसलों की उड़ान…बना रहीं अपनी अलग पहचान

international girl's day
खंडवा

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : बेटियां मेहनत से लिख रहीं कामयाबी की इबारत…संसाधन कम पड़े तो हौसले से बनाया रास्ता

international girl's day
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.