बाल दिवस : प्राचार्य बनी छात्रा… अनुशासन पर ली क्लास, छात्राओं को मोबाइल स्कूल नहीं लाने दी हिदायत

छात्रों के लिए एक दिन की प्राचार्य बनने भूमिका केवल औपचारिकता नहीं रही। इससे उन्हे समझने का मौका मिला कि प्राचार्य की जिम्मेदारी कितनी बड़ी \B होती है। विद्यालय की व्यवस्था, अनुशासन और शैक्षणिक कार्यों के संचालन में कितनी सजगता जरूरी है। संदेश साफ है। नेतृत्व का अवसर मिले तो बच्चे भी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं रहते। जरूरत है उन्हें भरोसा देने और आगे बढ़ने का मौका देने की। पत्रिका से चर्चा में छात्रा सुरक्षि ने पत्रिका संस्थान और स्कूल प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया।