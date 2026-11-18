MP Weather update:मध्यप्रदेश के कई जिलों में बुधवार को मौसम परिवर्तन शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अकवान आज और ताकतवर हो गया। यह 100-110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। यह 20 नवंबर की दोपहर नेल्लोर और विशाखापट्टनम के बीच यनम तट से टकरा सकता है। उस समय हवा की रफ्तार 130 से 145 किमी प्रतिघंटा तक पहुंचने की आशंका है। इन्हीं कारणों से आइएमडी ने अगले चार दिन मौसम परिवर्तन का होना बताया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी-बारिश के कारण मध्यप्रदेश में सर्दी बढ़ी है। रात का पारा 10 डिग्री तक पहुंच गया है।