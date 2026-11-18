MP News :मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी के बीच बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनके प्रति समाज की सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और बेटियों के शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुई इस योजना ने प्रदेश में बालिका कल्याण की दिशा में अबतक अहम भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश की इस योजना से प्रेरित होकर देश के 6 अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर बेटियों के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं शुरू कर चुके हैं।