लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता हीरालाल कोल (57), निवासी ग्राम देवरछ, जिला सीधी ने 18 नवंबर 2026 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आकर शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में फरियादी हीरालाल कोल ने बताया कि उप तहसील हनुमानगढ़ में मैप तहसीलदार वृत्त कार्यालय में पदस्थ बाबू भूपेंद्र सिंह चौहान (58) उनकी पैतृक जमीन को शासकीय भूमि घोषित करने के कलेक्टर के आदेश के क्रियान्वयन को रुकवाने के एवज में 15 हजार रुपए की मांग कर रहा है। वो रिश्वत नहीं देना चाहते हैं लेकिन बगैर रिश्वत के बाबू उनका काम नहीं कर रहा है। इसी बीच आरोपी बाबू के द्वारा 10 हजार रुपये देने की मांग की गई।