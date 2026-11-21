ग्वालियर. साइबर ठगी का खेल अब केवल लोगों के खाते खाली करने तक सीमित नहीं है। ठगों ने बैंक खातों को ही अपराध का रास्ता बना दिया है। बेरोजगार और आर्थिक रूप से परेशान युवाओं को मिनटों में बिना गारंटी लोन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जा रहे हैं। बाद में इन्हीं खातों में ठगी की रकम जमा कराकर उन्हें कई स्तरों पर ट्रांसफर किया जाता है। पुलिस की ऑपरेशन मैट्रिक्स 2.0 कार्रवाई में मध्यप्रदेश में ऐसे 4,086 म्यूल अकाउंट चिन्हित किए गए हैं। इनमें ग्वालियर जोन के 101 खाते शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने ठगी की रकम को छिपाने और आगे पहुंचाने के लिए किया।