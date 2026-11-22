Gwalior news: मां की ममता की कोई उम्र नहीं होती। जरूरत पड़ने पर वह अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा भी संतान के लिए दान कर देती है। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय (जीआरएमसी) से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसा ही भावुक मामला सामने आया। यहां 63 वर्षीय उर्मिला गौड़ ने अपनी एक किडनी दान कर 35 वर्षीय बेटे लेखराज को नया जीवन दिया। दोनों किडनियां खराब होने से लेखराज डेढ़ साल से बीमारी से जूझ रहे थे। बीते दिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने साढ़े छह घंटे की सर्जरी कर सफल किडनी प्रत्यारोपण किया। आयुष्मान योजना के तहत हुआ यह अस्पताल का दूसरा सफल ट्रांसप्लांट है।