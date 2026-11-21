Panna News : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत आने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में शनिवार को खुशियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। करीब चार दशक से वन्यजीव संरक्षण में योगदान दे रही हथिनी अनारकली की जुड़वा बेटियों रोहिणी और केतकी ने अपना पहला जन्मदिन पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर हाथी कैंप में उत्सव मनाया गया। दोनों नन्हीं हथिनियों के जन्मदिन पर विशेष केक तैयार किया गया, जिसे अतिथियों ने तालियों और शुभकामनाओं के बीच काटा। इसके बाद मां अनारकली और उसकी दोनों रोहणी और केतकी को केला, सेब, लड्डू और गुड़ सहित मनपसंद पकवान खिलाए गए।