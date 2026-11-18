बुधवार को निलंबित शिक्षिका के दो और वीडियो सामने आए जहां वो साथी शिक्षिका और अन्य सहकर्मियों से झगड़ा और उनके अभद्रता करते हुए नजर आ रही है। एक वीडियो में एक अन्य महिला टीचर के बच्चे पर अभद्र टिप्पणी कर कहती है कि- तेरा बेटा मर जाए…। इसके बाद मीरा सिंह ने शिक्षिका को अपशब्द कहे। एक दूसरी वीडियो में निलंबित शिक्षिका बता रही हैं कि जब हेड मास्टर स्कूल से चले जाते है तो वह भी ताला मारकार चली जाती है। मीरा सिंह के आचरण की शिकायत जब एक सहकर्मी ने हेड मास्टर कोकि तो उस पर भी वह भड़क गई और सहकर्मी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। यहीं नहीं, मिली जानकारी के अनुसार, मीरा सिंह शिकायत करने वाली शिक्षिका को ही स्कूल से गायब होने की सलाह देती है। वह अन्य सहकर्मियों से कहती है- तुम क्यों पढ़ा रहे हो।