13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पन्ना

पन्ना में शराब ठेकेदार के खिलाफ ज्ञापन देकर लौट रहा था कार्यकर्ता, रास्ते में घेरकर पीटा

Nasha Mukti Worker Attack: शराब ठेका कंपनी के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप,  मड़वा-बघवार मार्ग पर हुई घटना, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पन्ना

image

Shailendra Sharma

Updated: 13 Nov 2026, 8:38 PM IST

Panna Nasha Mukti Worker Attack

Panna Nasha Mukti Worker Attack, घायल कार्यकर्ता व घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (Source-Patrika)

Panna Nasha Mukti Worker Attack: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के रैपुरा क्षेत्र में शराब के कथित अवैध कारोबार और नशामुक्ति अभियान को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया है। शुक्रवार को भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े करीब 50 वर्षीय गुलजार लोधी पर हमला कर मारपीट की गई है। मारपीट में गुलजार लोधी घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए दमोह रेफर किया गया है। इस घटना के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने शराब ठेका कंपनी से जुड़े लोगों पर हमला करने के आरोप लगाए हैं।

ज्ञापन देकर लौटते समय हमला

जानकारी के अनुसार, भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब के कारोबार को लेकर एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में रैपुरा थाना प्रभारी सावित्री राजपूत और आबकारी ठेकेदार आशीष शिवहरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। ज्ञापन देने के बाद कार्यकर्ता गुलजार लोधी शुक्रवार 13 नवंबर की सुबह वह मड़वा से बघवार होते हुए रैपुरा लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में नीरज शिवहरे और संतराम राय ने चलती गाड़ी में उन पर हमला किया और मारपीट की।

Shahdol Crime: 6 महीने की प्रेग्नेंट प्रेमिका ने शादी की जिद पकड़ी, प्रेमी ने किया इनकार तो थाने पहुंचा मामला

ये भी पढ़ें
Shahdol Crime News

नशामुक्ति अभियान से जुड़े लोगों में आक्रोश

हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए जिसके बाद घायल हालत में गुलजार लोधी ने अपने साथियों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दमोह रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद संगठन के संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में नशामुक्ति अभियान चलाने और अवैध शराब की जानकारी पुलिस को देने के कारण कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हमले के पीछे शराब ठेकेदार आशीष शिवहरे से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Indore Crime: घर में छिपकर रो रही थी बेटी, मम्मी-पापा ने भरोसे में लेकर पूछा तो बोली- ‘विशाल ने मेरे साथ गलत किया’

ये भी पढ़ें
indore crime news
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.