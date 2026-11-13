पन्ना में शराब ठेकेदार के खिलाफ ज्ञापन देकर लौट रहा था कार्यकर्ता, रास्ते में घेरकर पीटा

हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए जिसके बाद घायल हालत में गुलजार लोधी ने अपने साथियों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दमोह रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद संगठन के संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में नशामुक्ति अभियान चलाने और अवैध शराब की जानकारी पुलिस को देने के कारण कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हमले के पीछे शराब ठेकेदार आशीष शिवहरे से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।