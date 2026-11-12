पन्ना में जुए की फड़ पर पुलिस का छापा, भाजपा युवा मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व मंडल महामंत्री समेत 6 गिरफ्तार

पुलिस ने तलाशी के दौरान विजय तिवारी के पास से 5500 और फड़ से 3000 रुपए, मोहित शर्मा के पास से 3500 और फड़ से 4500 रुपए, लोकेश शर्मा के पास से 4000 और फड़ से 3000 रुपए, मनोज शर्मा के पास से 12 हजार और फड़ से 9000 रुपए, नितेश शर्मा के पास से 8000 और फड़ से 4000 रुपए तथा अल्पेश शर्मा के पास से 15 हजार और फड़ से 12 हजार रुपए बरामद किए। इस तरह कुल 83 हजार 500 रुपए जब्त किए गए। इसके अलावा मौके से 52 ताश के पत्तों की गड्डी भी बरामद हुई।