काश! वक्त पर अस्पताल पहुंचा देते माता-पिता, पन्ना में 5 साल के मासूम की मौत

सूरज को बिच्छू के डंक मारने के बाद माता-पिता अस्पताल ले जाने की जगह पास के ही एक मंदिर में ले गए। यहां घंटों तक झाड़फूंक कराते रहे जिससे सूरज की तबीयत बिगड़ती गई। शुक्रवार सुबह जब सूरज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो माता-पिता उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हैरानी की बात ये है कि अस्पताल में शुरुआत में माता-पिता ने डॉक्टरों को ये नहीं बताया कि बिच्छू ने डंक मारा है बल्कि सर्दी-जुकाम और निमोनिया होने की बात कहते रहे। जब इलाज के दौरान सूरज को आराम नहीं लगा तो डॉक्टरों ने फिर से माता-पिता से पूछा, तब कहीं जाकर उन्होंने बिच्छू के डंक मारने की बात बताई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद सूरज को बचाया नहीं जा सका।