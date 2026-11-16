पन्ना में 4 घंटे तक दहशत में रहा पूरा गांव, घर में छिपा रहा तेंदुआ, परिवार की सांसें अटकी

Panna news:एमपी में पन्ना के रैकरा गांव में घर के चारा भंडारण कक्ष में अचानक तेंदुए की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। दिन ढलने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान आधी रात तक चलता रहा। घर के भीतर छिपी करीब चार साल की मादा तेंदुआ न तो खुद बाहर निकली और न ही पिंजरे में पकड़ में आई। आखिरकार दक्षिण पन्ना वनमंडल और पन्ना टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने मध्यरात्रि के बाद उसे ट्रैंक्विलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रात करीब एक बजे तेंदुए को गांव से बाहर निकालने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना सिमरिया तहसील के ग्राम रैकरा गांव की है। दक्षिण पन्ना वनमंडल के मोहंद्रा वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक कच्चे मकान के चारा भंडारण कक्ष में मादा तेंदुए के घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। घर के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे। ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखना और तेंदुए को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकालना था।