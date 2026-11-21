मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के टिकुरिया बस्ती का है। फरियादिया शिवानी अहिरवार ने 31 अक्टूबर 2025 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच भोपाल का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके पति अशोक कुमार जाटव आपत्तिजनक वेबसाइट देखते हैं और इस संबंध में विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज हो रही हैं। आरोपी ने पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराने का झांसा देकर एक लाख रुपए की मांग की और पैसे नहीं देने पर कार्रवाई की धमकी दी। आरोपी की धमकी और बातों से भयभीत होकर महिला ने फोन-पे नंबर पर दो बार में 36,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजा, जिसके माध्यम से महिला ने 18 हजार रुपए और भेज दिए। इस तरह महिला से कुल 54,500 रुपए की साइबर ठगी की गई।