Panna BJP leader extortion case: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में निर्माणाधीन स्थल पर 25 लाख रुपए की मांग, मजदूरों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी के पिता अवधेश त्रिवेदी उर्फ खुन्ना को गिरफ्तार किया है। जबकि भाजपा नेता अंकुर फिलहाल फरार है। पुलिस ने जबकि पुलिस ने उनके छतरपुर निवासी अवधेश त्रिवेदी उर्फ खुन्ना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। घटना के बाद पीड़ित मजदूरों ने भय के कारण मौके से भागकर छतरपुर पहुंचकर परिजनों और ठेकेदार को जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली पन्ना में शिकायत दर्ज कराई गई।