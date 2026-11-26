इस मामले में खास बात यह है कि रिश्वत की कथित मांग पुलिसकर्मी ने की, लेकिन रकम लेने के लिए दूसरे व्यक्ति को आगे किया। ऐसे मामलों में रिश्वत लेने वाले और रकम पहुंचाने वाले के बीच संबंध, किसके कहने पर रकम ली गई और किस उद्देश्य से ली जा रही थी, जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हालांकि, चाय दुकानदार देवड़ा ने कबूल किया है कि एएसआई मोहनलाल मालवीय के कहने पर उसने महिला से रुपए लिए थे। महिला के रुपए देने से पहले एएसआई मालवीय ने देवड़ा को फोन कर बताया था कि उसके पास 6 हजार रुपए की राशि पहुंचने वाली है। वहीं, लोकायुक्त की जांच का विषय यह भी है कि देवड़ा ने इससे पहले और कितने लोगों से मालवीय के कहने पर रिश्वत ली थी। लोकायुक्त ने चाय दुकान संचालक और एएसआई मोहनलाल मालवीय, दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।