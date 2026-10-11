बच्चे को हुए दस्त तो मां से साफ कराया फर्श! दमोह जिला अस्पताल का वीडियो शेयर कर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

बताया जा रहा है कि, जिले के सिमरिया में रहने वाली महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर दमोह के जिला अस्पताल पहुंची थी। बताया जा रहा है कि, बच्चे को दस्त होने के कारण अस्पताल के फर्श पर गंदगी फैल गई थी। आरोप है कि, इसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने बच्चे की मां से ही फर्श साफ करा लिया। यही नहीं, उससे पोछा तक लगवा लिया। हालांकि, मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से अबतक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।