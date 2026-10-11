जन्मदिन पर पूर्व विधायक की पगड़ी पहनना समर्थक को पड़ा भारी, 3 दिन बाद घर पहुंची राजगढ़ पुलिस

बता दें कि, मामला 8 अक्टूबर का है। बरखेड़ा डोर निवासी रघुवीर सिंह पिता मोरसिंह नरसिंहगढ़ स्थित पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह के आवास पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे। वहां सम्मान के लिए रखी पगड़ी उन्हें पसंद आई तो पहनकर देख ली। इसी दौरान नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी में खड़ी सोयाबीन की ट्रॉली की नीलामी के लिए उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। जल्दबाजी में वे पगड़ी वापस रखना भूल गए और उसे पहने हुए ही मंडी पहुंच गए। सोयाबीन बेचने के बाद गांव लौट गए। शाम को पगड़ी नहीं मिली तो पूर्व विधायक को वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रघुवीर सिंह पगड़ी पहने हुए जाते दिखाई दिए थे। इसके बाद राजवर्धन सिंह ने कुरावर थाना प्रभारी जितेंद्र मवई को फोन कर पगड़ी वापस दिलाने के लिए कहा।