अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर ‘नई चेतना 5.0’ जेंडर अभियान एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सामान्य तौर पर वे घोषणाएं नहीं करते, लेकिन पंचायतों की व्यवस्था और उनकी क्षमता को देखते हुए इस संबंध में नियमों में प्रावधान किया जाएगा। पंचायत के सरपंच कार्यालय में विवाह का पंजीयन अनिवार्य होगा। पंचायत में होने वाले विवाहों का रिकॉर्ड रहेगा तो बाल विवाह की रोकथाम के लिए निगरानी भी प्रभावी हो सकेगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायतों को केवल सड़क, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में भी भूमिका निभानी होगी।