सोमवार को मुख्य बाजार क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने की शिकायत में आरोप लगाया है कि मीटर रीडिंग लेने के नाम पर उपभोक्ताओं से हर महीने 100 से 500 रुपए तक की अवैध राशि मांगता है। आरोप है कि रुपए देने से इनकार करने वाले उपभोक्ताओं को अधिक बिल भेजकर परेशान किया जाता है। उपभोक्ताओं ने अपने बिल नंबर सहित शिकायत की है। आरोप है कि जून से नवंबर-2026 के बीच संबंधित मीटर रीडर ने बिलिंग मशीन में मैक्सिमम डिमांड 2 से 3 किलोवाट दर्ज कर दी, जिसके कारण प्रत्येक माह 308 से 616 रुपए तक अतिरिक्त पैनल चार्ज देना पड़ रहा है। वहीं, एक उपभोक्ता से 200 रुपए मांगने और राशि नहीं मिलने पर बिल नहीं निकालते हुए मीटर को चेकिंग पर डालने का आरोप भी लगाया है।