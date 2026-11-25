Smart meter: राजगढ़ में लोगों ने बिजली कंपनी में की कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने शिकायत (फोटो सोर्स- tndindia website)
Rajgarh Smart meter news: मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच लगातार विवाद की खबरे सामने आ रही हैं। ताजा मामला राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आया है जहां बिजली विभाग में मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सोमवार को बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। जिसमें शहर के कई बिजली उपभोक्ताओं ने मीटर रीडर पर अवैध वसूली, मनमानी रीडिंग दर्ज करने और रिश्वत के बदले कम बिल बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है।शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
सोमवार को मुख्य बाजार क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने की शिकायत में आरोप लगाया है कि मीटर रीडिंग लेने के नाम पर उपभोक्ताओं से हर महीने 100 से 500 रुपए तक की अवैध राशि मांगता है। आरोप है कि रुपए देने से इनकार करने वाले उपभोक्ताओं को अधिक बिल भेजकर परेशान किया जाता है। उपभोक्ताओं ने अपने बिल नंबर सहित शिकायत की है। आरोप है कि जून से नवंबर-2026 के बीच संबंधित मीटर रीडर ने बिलिंग मशीन में मैक्सिमम डिमांड 2 से 3 किलोवाट दर्ज कर दी, जिसके कारण प्रत्येक माह 308 से 616 रुपए तक अतिरिक्त पैनल चार्ज देना पड़ रहा है। वहीं, एक उपभोक्ता से 200 रुपए मांगने और राशि नहीं मिलने पर बिल नहीं निकालते हुए मीटर को चेकिंग पर डालने का आरोप भी लगाया है।
शिकायत में ये भी आरोप है कि कथित तौर पर अवैध राशि देने वाले उपभोक्ताओं की वास्तविक मीटर रीडिंग छिपाकर कम रीडिंग दर्ज कर दी जाती है। एक उपभोक्ता से मार्च से अगस्त-2026 तक हर महीने 200 रुपए लेकर 100 रुपए से कम का बिल जारी करने का आरोप लगाया है। इससे बिजली कंपनी को राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई गई है।
मामले में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिनके शिकायत संख्या भी आवेदन में बताई है। उपभोक्ता धीरज ने बताया कि एक दुकान पर स्मार्ट मीटर लगवा लिया है, लेकिन जहां नहीं वहां परेशान और गड़बड़ी कर रहे। शिकायतकर्ता रामचंद्र अग्रवाल, धीरज अग्रवाल, सोना हुकुमचंद, आयुषी, यशवंत वर्मा, पि्रयंका, कैलाश मिश्रा सहित उपभोक्ताओं ने कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री से शिकायत कर उपभोक्ताओं के बिलों का भौतिक सत्यापन, मशीन में दर्ज रीडिंग की जांच और संबंधित मीटर रीडर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।