लोकायुक्त ने शिकायत पर रिश्वत लेते पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई थी। इस दौरान पुलिस टीम जब फरियादी के गांव पहुंची तो परिजन ने बताया कि, वो शिकायत करने भोपाल गया है। लोकायुक्त की ओर से स्पष्ट किया गया कि, संबंधित पुलिसकर्मियों को इसकी भनक लग गई थी। साथी ही, उन्हें कार्रवाई का संदेह हो गया था। इसके चलते वे रिश्वत की राशि लेने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचे और ट्रैप सफल नहीं हो सका। इसके बाद लोकायुक्त ने एसआई समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। इसी कार्रवाई के बाद एसपी ने एसआई विष्णु मीना को लाइन अटैच कर जांच के निर्देश दिए। होमगार्ड सैनिक रईस खान को भी फील्ड ड्यूटी से हटाकर होमगार्ड विभाग वापस भेजा गया है।