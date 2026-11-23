मगन्याखेड़ी निवासी राजाराम तंवर ने आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों की भैंसें चोरी हुई थीं। उन्होंने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रात में ही छोड़ दिया। बाद में पुलिसकर्मियों ने दोनों भैंसें वापस दिलाने का भरोसा दिया। एक भैंस वापस मिली, जबकि दूसरी अब तक नहीं मिली। तंवर का आरोप है कि इसके बाद भैंस मालिकों के रिश्तेदारों पर ही अपहरण का प्रकरण दर्ज कर दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी मामले में आरोपियों को पेश करने के बदले पुलिसकर्मियों ने सात लाख रुपए मांगे थे। बाद में दो लाख रुपए में सौदा तय हुआ। इसमें से 50 हजार रुपए पहले दिए जा चुके थे और डेढ़ लाख रुपए देना बाकी था। तंवर ने पूरे थाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।