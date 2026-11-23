12 दिन के शटडाउन के दौरान प्रभावित गांवों में पेयजल संकट से बचने के लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रभावित गांवों में स्थानीय हैंडपंप, नलकूप और अन्य वैकल्पिक जलस्रोतों का तत्काल संधारण कर सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। पीएचई के ईई के अनुसार, विभाग और पंचायतों के माध्यम से चालू हैंडपंपों से भी पेयजल उपलब्ध कराने में मदद ली जाएगी। इसके अलावा जरूरत के अनुसार अन्य व्यवस्थाएं भी विभागीय स्तर पर की जाएंगी।